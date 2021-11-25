В Бугульминском драмтеатре началась подготовка к новогодней кампании

В Бугульминском государственном драматическом театре имени А. В. Баталова стартовала подготовка к новогодней кампании. В этом году детям готовят сказку «Новогодний детектив». Первый показ состоится 21 декабря. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила завлит театра Юлия Исмагилова.

Сказка является своеобразным ситкомом. Сценарий создал режиссер театра Рустам Файздрахманов.

«В прошлом году на новогоднем утреннике была первая серия, в этом — вторая. Но это не означает, что те, кто не увидел первую серию, не поймут сюжета. По всем правилам создания ситуативных комедий персонажи перемещаются из серии в серию, сохраняя характер, взаимоотношения и место действия. Но каждая серия — отдельный законченный сюжет», — отметила собеседница агентства.

Прошлогодняя «Новогодняя сказка» плавно перетекла в «Новогодний детектив». Сюжет закручивает не только вьюга, но и козни Бабы Яги.

«Спектакль можно будет посетить и обладателям „Пушкинской карты“, сейчас сказка проходит модерацию, ждем одобрения экспертов. В общей сложности планируется показать не менее 15 представлений, однако все зависит от того, насколько сказка будет востребована. Можно с уверенностью сказать, что этот формат новогоднего мероприятия очень популярен среди бугульминской молодежи, его посещают малыши от нуля до студенческого возраста. В прошлом году первую серию посетило около 2 тыс. зрителей», — отметила завлит театра.

В этом году заполняемость зрительного зала согласно требованиям Роспотребнадзора — 50%, вход по QR-кодам. Елка будет находиться в фойе театра, возле нее можно будет сделать фотографии. Новогодняя интермедия развернется в зрительном зале. Здесь артисты проведут интерактивные игры с юными зрителями.

«Всем зрителям нравится водить хороводы возле елочки, а она одна из самых красивых в городе — зрители отмечают ее как одну из лучших», — поделилась Юлия Исмагилова.