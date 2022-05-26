В Бугульминском драмтеатре началась подготовка к летней кампании

С 1 июня в Бугульминском драмтеатре имени Баталова стартует летняя кампания. На сцене будут показывать только сказки для детей, отдыхающих в лагерях. Об этом «Татар-информу» сообщила завлит театра Юлия Исмагилова.

«В театр будут приходить дети из спортивных и пришкольных лагерей», — уточнила собеседница агентства.

Хитом этого лета станет премьера мая — спектакль «ЧП куриного масштаба» по пьесе Галины Латышевой. Режиссером сказки выступил Рустам Файздрахманов. На сцене разворачивается история о пропаже ценной вещи в курятнике.

Помимо этого, на сегодняшний день интенсивно идут репетиции еще одной сказки «Проделки темных сил».

«Это не новая постановка. Она уже шла на сцене театра несколько лет назад. Но дети выросли, сменилось целое поколение, и спектакль станет для юных зрителей новым. Также летом дети увидят сказку „Красавчик с гречишного поля“», — рассказала завлит театра.

Театральный сезон завершится 29 мая показом комедии «Касатка» по пьесе Алексея Толстого. Также продолжаются репетиции спектакля по рассказам Василия Шукшина (приглашенный режиссер Эдуард Шахов). Премьера запланирована на осень, на начало следующего театрального сезона.