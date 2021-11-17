В Бугульминском драмтеатре готовится премьера спектакля «Скрипка Ротшильда»

В Бугульминском драматическом театре им. А. В. Баталова начались репетиции нового спектакля. 11 декабря зрителям представят драму по произведению Антона Чехова «Скрипка Ротшильда». Об этом ИА «Татар-информ» сообщила завлит театра Юлия Исмагилова.

Постановщиком выступает режиссер Владимирского академического театра драмы Владимир Кузнецов, художник Татьяна Виданова (Москва) и композитор Владимир Брусс (Москва). Команда композитора и художника давно знакома бугульминцам. В этой связке они работали над постановками «Казанское полотенце», «Вышел ангел из тумана», «Спасибо, Марго». А с режиссером театр имени Баталова познакомился лишь в этом году.

«Скрипка Ротшильда» — одно из поздних произведений Антона Чехова, насквозь пронизанное жизненной тоской главного героя. Яков проводит будни в подсчете убытков, и лишь по праздникам ему удается заработать игрой на скрипке. Иногда и очередная смерть жителя деревни может принести доход, ведь Яков — гробовщик.

Спектакль ставят по федеральному партийному проекту «Культура малой родины». Бугульминский театр успешно работает по этому проекту с 2017 года и уже представил зрителям 13 спектаклей, еще три ждут своей премьеры.

«В общей сложности в 87-м театральном сезоне будет представлено пять-шесть премьер. Количество новых спектаклей зависит от финансирования. В декабре зрители увидят еще одну премьеру по пьесе Алексея Толстого „Касатка“. Работа над ней началась еще летом. На данный момент готовятся декорации, шьются костюмы», — отметила Юлия Исмагилова.