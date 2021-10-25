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Ру Тат
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25 октября 2021  00:20

В бугульминском центре реабилитации для детей с ОВЗ прошло занятие о символах Татарстана

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В реабилитационном центре в Бугульме для детей и подростков с ограниченным возможностями «Возрождение» провели познавательное занятие «Флаг, Герб, Гимн Татарстана». В мероприятии приняли участие 15 подопечных центра, сообщает «Бугульминская газета».

Фото: «Бугульминская газета»

На занятии дети закрепили знания о символах республики, прослушали гимн Татарстана, а также собрали флаг республики из полос цветной бумаги. Ребята с интересом провели сравнительный анализ изображений герба Татарстана с гербом России.

Организаторы мероприятия уверены, что такие занятия расширяют представления детей об окружающем мире, развивают познавательную активность, систематизируют полученные знания и формируют четкое определение символов как опознавательных знаков страны.

 

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