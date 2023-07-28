В бугульминской семье участника спецоперации родился третий ребенок

В роддоме Бугульмы состоялась выписка супруги участника специальной военной операции. 24 июля медицинская сестра Бугульминской центральной районной больницы Виктория родила дочь. Девочку назвали Софией. Малышка стала третьим ребенком в семье.

Муж Виктории — Руслан на данный момент находится в зоне спецоперации. Недавно он побывал в краткосрочном отпуске.

Маму и маленькую сестренку встречали старшие братья Софии — вместе с другими родными и близкими. Заместитель руководителя исполкома по социальным вопросам Ольга Плеханова поздравила маму с рождением дочери, вручила букет цветов, традиционный набор для новорожденных и денежный сертификат.

«От всей души поздравляем с рождением дочери! Ее папа сейчас выполняет свой гражданский долг. Искренне поздравляю и желаю мамочке и новорожденной малышке крепкого здоровья, счастья, мира над головой и скорейшего возвращения домой их героя», — пожелала чиновница.

«С начала года на свет (в муниципалитете — прим. Т-и) появились 347 малышей, в том числе 13 детей участников спецоперации. Сейчас появление ребенка регистрируется в рамках сервиса „Рождение“. Это когда родители подают заявление о рождении ребенка онлайн. Потом приходят только получить готовый документ — свидетельство о рождении», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Бугульминского района РТ.