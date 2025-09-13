В Бугульминской районной больнице открылся основной корпус после реконструкции

Заместитель министра здравоохранения Татарстана Ильдар Фатихов и Дамир Фаттахов посетили Бугульминскую центральную районную больницу, где завершился капитальный ремонт основного корпуса. Здание, построенное в 1962 году, впервые прошло столь масштабное обновление.

«Это первый этап республиканской программы „Капитальный ремонт стационарных объектов здравоохранения“, которая реализуется при поддержке Раиса Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова. Созданы достойные условия, учреждение укомплектовано необходимым медицинским оборудованием», – отметил Ильдар Фатихов.

Уже в понедельник начнется переезд терапевтического отделения. В обновленное здание постепенно вернутся неврология, кардиология, хирургическое, анестезиология и реанимация, а также клинико-диагностическая лаборатория.

Ремонтные работы стартовали в 2022 году. За это время полностью заменили инженерные сети, окна и двери, обновили фасад, благоустроили территорию, установили новую мебель и современное оборудование.

«Благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова, Правительства нашей Республики, министерств и ведомств наши медицинские работники теперь будут работать, а пациенты – восстанавливать здоровье в современных комфортных условиях», – подчеркнул Дамир Фаттахов.

На этом модернизация ЦРБ не заканчивается. Впереди – капитальный ремонт второго корпуса, где расположены приемно-диагностическое, лор, офтальмологическое и травматологическое отделения. Основные работы планируют завершить уже в следующем году, а в течение двух лет будут обновлены пищеблок, морг и аптека.