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Ру Тат
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19 сентября 2021  17:58

В Бугульминской ЦРБ развернулся временный пункт для голосования на выборах в Госдуму

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В Бугульминском районе сегодня работают 48 пунктов для голосования на думских выборах. Сделать свой выбор горожане могут и на временных участках, к примеру в местной центральной районной больнице, сообщает «Бугульминская газета».

Таким образом, бугульминцы и жители муниципалитета смогут проголосовать даже находясь на больничной койке. Если пациент не может самостоятельно добраться до временного участка, сотрудники приходят к нему в палату сами. При этом голосование происходит аналогично: у человека проверяют паспорт, сверяют данные, выдают бюллетени, которые пациент потом опускает в опечатанную переносную урну.

На сегодня в медучреждениях Бугульмы находятся 200 человек, имеющих право проголосовать на выборах депутатов Госдумы VIII созыва.

Фото: «Бугульминская газета»

#бугульминская центральная районная больница #Выборы 2021
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