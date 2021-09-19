В Бугульминской ЦРБ развернулся временный пункт для голосования на выборах в Госдуму

В Бугульминском районе сегодня работают 48 пунктов для голосования на думских выборах. Сделать свой выбор горожане могут и на временных участках, к примеру в местной центральной районной больнице, сообщает «Бугульминская газета».

Таким образом, бугульминцы и жители муниципалитета смогут проголосовать даже находясь на больничной койке. Если пациент не может самостоятельно добраться до временного участка, сотрудники приходят к нему в палату сами. При этом голосование происходит аналогично: у человека проверяют паспорт, сверяют данные, выдают бюллетени, которые пациент потом опускает в опечатанную переносную урну.

На сегодня в медучреждениях Бугульмы находятся 200 человек, имеющих право проголосовать на выборах депутатов Госдумы VIII созыва.

Фото: «Бугульминская газета»