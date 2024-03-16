В бугульминской Березовке голосование на выборах Президента совместили с Масленицей

В поселке Березовка Бугульминского района создают праздничную атмосферу на выборах. Хороводы, песни, пляски и много вкусной еды — так встречают местных избирателей. Здесь участок расположился в здании Дома культуры.

«Решили на участке провести Масленицу, чтобы народ созывать, чтобы детишкам было весело. После того как избиратель отдал свой голос, его встречают песнями и танцами. Здесь же угощают вкусными блинами», — рассказал глава поселения Фидаиль Сальманов.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Бугульминского района, всего на территории Березовского сельского поселения зарегистрированы 1953 избирателя.

«Население идет, активно голосует. Целыми семьями идут. Больше 50% уже проголосовали. Я считаю, что это обязанность каждого гражданина», — отметила председатель избирательного участка №1145.

Интенсивная работа избирательной комиссии продолжится до воскресного вечера. Свою поддержку им окажут и работники культуры, чтобы все дни, отведенные для голосования, прошли с отличным настроением и непременно ощущением большого праздника.

Накануне, 15 марта, в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии. Также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов, на избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).