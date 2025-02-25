В Бугульме женщина с тремя детьми отравилась угарным газом в квартире

В доме №77 на улице Баумана в Бугульме от отравления угарным газом пострадали женщина с тремя детьми в возрасте 3, 6 и 8 лет. Все они были госпитализированы в Центральную районную больницу. Об этом «Татар-информу» сообщили Госжилинспекции РТ.

Прибывшая на место происшествия бригада газовой службы обнаружила ряд серьезных нарушений: отсутствовала необходимая вентиляция, а также в помещении имелась обратная тяга. После проверки было принято решение отключить газовую колонку до тех пор, пока все недостатки не будут устранены.

Также выяснилось, что жильцы произвели перепланировку квартиры, объединив кухню с одной из комнат. В связи с этим сотрудники газовой службы проводят проверку документов, чтобы выяснить, когда в последний раз проверялись вентиляционные каналы и дымоходы.

Сейчас на месте ЧП находится аварийная бригада.