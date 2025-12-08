news_header_top
Происшествия 8 декабря 2025 14:41

В Бугульме женщина с ребенком отравились угарным газом при использовании газовой колонки

В Бугульме произошло ЧП с газовым оборудованием. В доме № 67 по улице Гоголя пострадали 44-летняя женщина и 14-летний ребенок — их доставили в больницу после ухудшения самочувствия при пользовании газовым водонагревателем.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Жилинспекции РТ, техобслуживание в доме проводилось 14 ноября. Проверка показала, что тяга в квартире есть и при открытых, и при закрытых окнах.

Инспекция выясняет обстоятельства происшествия и проверяет работу управляющей компании и газовой службы.

Помимо этого, в Альметьевске от «голубого топлива» отключен подъезд в доме №11 по улице Дружбы. Причиной стало попадание воды в газопровод при самовольной установке водонагревательной колонки. Газоснабжение восстановят после того, как будут проверены все квартиры.

#Госжилинспекция РТ #отравление газом #Бугульма
