Происшествия 9 февраля 2026 16:50

В Бугульме женщина с детьми едва не погибла от газа после перепланировки квартиры

В Бугульме 44-летняя женщина с двумя детьми едва не погибла от отравления газом после перепланировки в квартире. Они почувствовали себя плохо во время принятия ванны.

«При проверке установлено, тяга в дымоходе и вентканале при закрытой и открытой форточке есть, утечек газа нет. Газовый водонагреватель отключен с установкой заглушки до выяснения обстоятельств», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Жилинспекции РТ.

В это же время в доме №7 на улице М. Вахитова в Бугульме нашли тело 38‑летней женщины. Причина смерти устанавливается. Проверка показала, что тяга в дымоходе и вентиляции была, утечек газа нет. Водонагреватель также отключили до выяснения обстоятельств.

