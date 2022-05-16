В Бугульме завершились гастроли Волгоградского казачьего театра

В Бугульме завершились трехдневные гастроли Волгоградского казачьего театра, которые проходили с 12 по 14 мая. Об этом «Татар-информу» рассказала заведующая литературной частью Бугульминского драмтеатра Юлия Исмагилова.

В эти дни зрители театра имени А. Баталова дважды увидели комедию «Тетки», постановку о любви «Эти свободные бабочки» и дважды к юным зрителям вышел спектакль «Вождь краснокожих».

«Всего за это время почти 500 зрителей посетили вечерние спектакли и 240 школьников посмотрели веселую историю о хулигане, сумевшем довести до сумасшествия двух взрослых людей», — отметила завлит.

Особенно бугульминцам пришлась по душе комедия «Тетки». После первого показа остатки билетов мгновенно раскупили. Заключительный спектакль прошел при аншлаге.

Дружба Бугульминского драмтеатра и Волгоградского казачьего театра началась в октябре 2021 года. Тогда бугульминцы представили свои спектакли в Волгограде. Коллеги по цеху с гостеприимством встретили гастрольную группу, рассказали о театре, который располагается в историческом здании, построенном полтора века назад. Вместе с директором театра Андреем Зуевым бугульминцы посетили музей-панораму «Сталиградская битва», символ героизма защитников Отечества — дом сержанта Павлова, мельницу Гергардта и Мамаев курган с главным монументом «Родина-мать зовет».

Бугульминцы подготовили волгоградцам ответный теплый прием. Специально для них был разработан туристический маршрут по городу, продемонстрировавший, как в мире и взаимном уважении живут в Бугульме представители различных конфессий. Особое внимание было уделено пребыванию Ярослава Гашека в Бугульме и влиянию на промышленное и научное развитие города разработки Ромашкинского месторождения. Гости попробовали национальные блюда, приобрели гостинцы для родных: экзотические для волгоградцев казылык, корт, губадию.

«Артистам из Волгограда уезжать домой не хотелось. Им пришлись по душе энергетика бугульминского театра, его интерьеры, зрители и сотрудники», — заключила Юлия Исмагилова.