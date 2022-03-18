В Бугульме завершились гастроли Камышинского драмтеатра

В Бугульме завершились двухдневные гастроли Камышинского драматического театра. За это время, по предварительным подсчетам, более 400 детей посмотрели сказку «Космические приключения Шурки и Мурки» и более 300 человек — вечерний спектакль «Примадонны». Об этом «Татар-информу» рассказала завлит театра Юлия Исмагилова.

Обменные гастроли состоялись благодаря федеральной дирекции музыкальных и фестивальных программ «Росконцерт» Минкультуры РФ. Театры начали «дружить» три года назад, в 2019-м.

«Между театрами произошла необъяснимая химическая реакция любви и взаимопонимания. Актеры подружились, общались друг с другом в социальных сетях, делали театральные капустники — это доброе шуточное представление от принимающей стороны с легкой пародией на спектакли приезжей стороны», — рассказывает Юлия Исмагилова.

Спектакль «Примадонны», который приехал из Камышина несколько лет назад, и на этот раз с успехом шел на сцене Бугульминского театра. Горожане с удовольствием пришли посмотреть интерпретацию комедии Кена Людвига.

«Из книги отзывов от 16 марта: „Получили огромное удовольствие от игры актеров. Просто браво!!! Спасибо!!!“, „Браво! Брависсимо! С большим удовольствием посмотрели. Желаем удачи и успехов!“, „Спектакль Камышинского театра „Примадонны“ просто супер. Молодцы актеры! Удачи и творческих успехов коллективу театра“», — цитирует записи зрителей завлит театра.

Перед вечерним показом директор театра имени Баталова Владислав Юдин вышел на сцену и представил бугульминцам гастролирующий театр как старых друзей: «Камышин — замечательный русский старинный город на Волге, арбузная столица. В первый наш приезд в театре организовали прекрасную экскурсию по городу. Мы тесно познакомились с талантливой труппой, и вспоминаются очень искренние, эмоционально восприимчивые зрители. Мы рады приветствовать театр с ответным визитом на нашей не менее гостеприимной татарстанской земле», — сказал он.

На этом «Большие гастроли» не заканчивают свою работу. В апреле ожидается визит Казачьего театра из Волгограда.