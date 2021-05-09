В Бугульме прошел челлендж со стихами местных поэтов о войне

Женсовет Бугульминского муниципального района запустил челлендж под названием «Строки Победы» среди представителей общественных организаций. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в общественной благотворительной организации.

Суть челленджа в том, чтобы прочитать стихи местных поэтов о Великой Отечественной войне. Каждый день с 3 мая выходят новые ролики, завершится мероприятие в День Победы. Произведения записывались как на русском, так и на татарском языках.

«В каждой общественной организации юго-востока РТ, которая входит в Союз женщин России, есть павлопосадский платок. Его вручали районным лидерам на отчетно-выборном собрании Альметьевского союза женщин. Все стихи женщины читают в этом платке», — рассказал источник агентства.

В челлендже звучат стихи и наших современников, и тех, кто писал в грозные 40-е. Так, жемчужиной в поэтическом ожерелье стало стихотворение, опубликованное 2 июня 1944 года в газете «Колхозник» (предшественник «Бугульминской газеты»), под названием «Девушка из Бугульмы» Бориса Яголима.

Также в челлендже звучат стихотворения «Рассказ ветерана» Ольги Стрелковой-Костюниной, «Весна Победы» Салаха Шарипова, «В день Победы» Наиля Кашифа, «Мы не знаем войны» Людмилы Любимовой, «Сестра» Ивана Прокаева, «У войны не женское лицо» Галины Дагаевой и многие другие.