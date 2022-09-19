В Бугульме загорелся детский сад, детей и персонал успели эвакуировать

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сообщение о пожаре в детском саду «Василек» в переулке Юности в Бугульме поступило сегодня в 13.22 на единый номер вызова экстренных служб 112, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

На месте сотрудниками ПСЧ №64 установлено, что горела оконная рама и подоконник на втором этаже учреждения.

Из детсада эвакуированы 71 ребенок и 19 сотрудников. Никто не пострадал.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Пожар был потушен персоналом до прибытия пожарных расчетов. Его площадь составила 4 кв. метра. Предварительная причина пожара — нарушение требований пожарной безопасности при проведении сварочных работ.

Фото: © пресс-служба прокуратуры РТ

«Прокуратура Бугульминского района организовала проверку по факту возгорания в детском саду "Василек", расположенном в переулке Юности. На место происшествия выезжал городской прокурор Артем Кривоносов. Надзорное ведомство совместно со специалистами даст правовую оценку соблюдению требований пожарной безопасности и при выявлении нарушений примет меры реагирования», — сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.