В Бугульме задержали подростков, поджигавших двери квартир по заданию куратора

В Бугульме полицейские задержали троих молодых людей от 16 до 19 лет, которые поджигали входные двери квартир. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, сообщения о поджогах поступили в полицию 27 января.

Молодые люди признались, что выполняли задания «куратора» из мессенджера. За денежное вознаграждение они зашли в подъезд с горючей жидкостью и подожгли три двери, фиксируя происходящее на камеру.

Возбуждено уголовное дело по статье УК «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». На время следствия подростки будут находиться под стражей. При этом один из задержанных ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

«Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности задержанных», – указали в пресс-службе МВД по РТ.