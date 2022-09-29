В Бугульме задержали мужчин, которые напали на пенсионера и украли у него планшет

Инцидент произошел утром: 65-летний мужчина шел домой, когда к нему подошли трое пьяных незнакомцев. Внезапно один из них ударил пожилого мужчину бутылкой по голове, после чего украл его планшет.

Затем двое из напавших убежали, а третий остался около подъезда дома. На место оперативно подъехали росгвардейцы. Они сразу задержали одного из нападавших и, опросив его, узнали, где могут находиться его приятели.

Объезжая район, сотрудники Росгвардии вскоре нашли подозреваемого – украденный планшет оказался при нем. Они задержали мужчину, напавшим оказался ранее судимый 41-летний житель Бугульмы. Его передали сотрудникам полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Грабеж». Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.