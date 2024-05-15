В Бугульме за получение взятки оштрафовали фельдшера «РЖД-Медицины»

В Бугульме вынесен приговор по уголовному делу о получении мелкой взятки и служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Выяснилось, что в феврале и июле 2023 года фельдшер кабинета профилактики ЧУЗ «РЖД-Медицина» в Бугульме получила взятку в сумме 8500 рублей за незаконное оформление и выдачу фиктивных листов нетрудоспособности.

Суд признал женщину виновной в мелком взяточничестве и служебном подлоге. Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей.