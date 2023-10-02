В Бугульме за 130 млн рублей отремонтировали проблемные дороги

В Бугульме близятся к завершению работы по ремонту дорог и тротуаров в рамках республиканских программ. Об этом на деловом понедельнике доложил руководитель исполкома города Михаил Конков.

В общей сложности будет отремонтировано более 40 тыс. квадратных метров дорожного полотна на общую сумму более 130 млн рублей. Дорожные работы выполняются на средства из бюджета РТ и муниципального дорожного фонда.

Первыми в списке на ремонт дорог и тротуаров были центральные улицы и дороги с наибольшей интенсивностью движения. В настоящее время завершаются работы на участке дороги по ул. Ленина, который был в катастрофически аварийном состоянии.

По ул. Гафиатуллина отремонтировали участок проезжей части, сделали удобную, эстетичную парковку. В процессе ремонта — тротуары по ул. Джалиля и Гафиатуллина.

Привели в надлежащий вид ряд других дорог и тротуаров не только в городе, но и в районе.

На двух улицах — Советская и Ягофарова — установлены ливневые стоки. Это проблемные участки, на которые неоднократно жаловались жители города. По программе ЩПС работы выполнены в пяти населенных пунктах района.

«Конечно, денег никогда на все не хватает, наша большая мечта — сделать так, чтобы каждый квадратный метр дорожного полотна в нашем районе был отремонтирован. И это вопрос не только комфорта, но и безопасности дорожного движения. Однако в этом году мы сделали еще один большой шаг вперед. И это очень важно», — прокомментировал глава района Линар Закиров.