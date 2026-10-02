В Бугульме вручили государственные награды военным и семьям участников СВО

Фото предоставлено Светланой Андреевой

В Зале боевой славы «Память» в Бугульме состоялось вручение государственных наград действующим военнослужащим и семьям погибших участников специальной военной операции.

Награды передал заместитель главы Бугульминского района Фанис Мухаметов. Он отметил, что военнослужащие из Бугульмы достойно выполняют поставленные боевые задачи, а также выразил слова поддержки родным погибших бойцов.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Указом Президента России посмертно орденом Мужества награжден ефрейтор Ринат Асхатович Илющенко. Награду передали его родителям – Софье Набиулловне и Асхату Ивановичу.

Орденом Мужества также посмертно награжден рядовой Николай Анатольевич Сабанин. Награду получили его дочь Анастасия, жена Наталья Павловна и родители – Татьяна Леонидовна и Анатолий Николаевич.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Среди действующих военнослужащих государственными наградами отмечены гвардии рядовой Александр Николаевич Рогов – орденом Мужества и ефрейтор Роман Леонидович Корсуков – медалью «За храбрость» II степени.

В память о погибших участниках СВО присутствующие почтили их память минутой молчания.

Фото предоставлено Светланой Андреевой