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СВО 2 октября 2026 15:22

В Бугульме вручили государственные награды военным и семьям участников СВО

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В Бугульме вручили государственные награды военным и семьям участников СВО
Фото предоставлено Светланой Андреевой

В Зале боевой славы «Память» в Бугульме состоялось вручение государственных наград действующим военнослужащим и семьям погибших участников специальной военной операции.

Награды передал заместитель главы Бугульминского района Фанис Мухаметов. Он отметил, что военнослужащие из Бугульмы достойно выполняют поставленные боевые задачи, а также выразил слова поддержки родным погибших бойцов.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Указом Президента России посмертно орденом Мужества награжден ефрейтор Ринат Асхатович Илющенко. Награду передали его родителям – Софье Набиулловне и Асхату Ивановичу.

Орденом Мужества также посмертно награжден рядовой Николай Анатольевич Сабанин. Награду получили его дочь Анастасия, жена Наталья Павловна и родители – Татьяна Леонидовна и Анатолий Николаевич.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Среди действующих военнослужащих государственными наградами отмечены гвардии рядовой Александр Николаевич Рогов – орденом Мужества и ефрейтор Роман Леонидович Корсуков – медалью «За храбрость» II степени.

В память о погибших участниках СВО присутствующие почтили их память минутой молчания.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Материал подготовлен при участии Светланы Андреевой.

#СВО
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