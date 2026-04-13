В Бугульме вручили государственные награды участникам СВО и их семьям

В Зале боевой славы «Память» Бугульмы состоялась церемония вручения государственных наград участникам специальной военной операции. На мероприятии присутствовали семьи погибших военнослужащих, а также действующий боец.

От имени руководства города слова благодарности выразил заместитель главы Бугульминского муниципального района Фанис Мухаметов. В церемонии также приняли участие протоиерей Евгений Романов, имам-хатыб Баязит Раупов, социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Сергей Аношин и военный комиссар Бугульмы Рафаэль Миннетдинов.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденами Мужества (посмертно) награждены рядовой Валерий Блинов, рядовой Ильнур Валеев и рядовой Олег Панарин. Награды были переданы их близким.

Медалью «За отвагу» (посмертно) награжден ефрейтор Владимир Галицкий. Медаль вручили его семье.

Также медалями «За отвагу» отмечены военнослужащие, которые на момент представления к награде находились в строю, однако впоследствии погибли. Это младший сержант Александр Малахов и рядовой Роман Мухаметзянов. Награды переданы их родным.

В ходе церемонии был отмечен и действующий военнослужащий – рядовой Василий Григоров. Ему в торжественной обстановке вручили медаль Суворова.

Церемония прошла в атмосфере глубокого уважения и памяти о погибших бойцах.