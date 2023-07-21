В Бугульме впервые откроет свои двери муниципальный архив

В Бугульме по программе «Капитальный ремонт архивов» будет отремонтировано здание, в котором впервые откроет свои двери муниципальный архив.

«Здание принадлежит муниципалитету. Раньше там располагалась другая служба, а теперь будет архив бюджетных организаций Бугульминского района», — сообщила «Татар-информу» начальник отдела по работе со СМИ Совета Бугульминского района Марина Сагитова.

На ремонт из республиканского бюджета было направлено 8,9 млн рублей. На сегодняшний день работы выполнены на 98%. «Открытие планируется на август», — уточнила собеседница агентства.

Всего по Бугульминскому району в этом году будет построено и отремонтировано 92 социально значимых объекта по 21 направлению.

«Республиканские и федеральные программы не только повышают комфортность жизни, но и придают населению уверенность в завтрашнем дне. Благодаря их реализации наш город преображается, становится комфортнее для жизни. Важно тщательно контролировать работы на протяжении всего производственного цикла. Речь в первую очередь идет о соблюдении сроков сдачи объектов, о пристальном внимании к качеству выполненных работ при приемке», — заметил глава Бугульминского района Татарстана Линар Закиров.