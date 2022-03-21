В Бугульме возведут новое здание детской школы искусств

В Бугульме приступили к проектированию нового здания детской школы искусств на 300 обучающихся, которая будет располагаться на улице В. Шашина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава района Линар Закиров. Чиновник также поделился эскизными проектами.

«На первом фото — Бугульминская детская школа искусств №2 по ул. Мусы Джалиля. Здание 1962 года постройки, на сегодняшний день — аварийное, не функционирует», — пояснил он.

В школе будет открыто шесть отделений: фортепианное, народных, духовых и струнных инструментов, хореографическое и художественное. Также будет возведен большой концертный зал на 200 мест и хореографический зал с современным оборудованием.

«Будут созданы все условия для творческого развития ребят», — отметил мэр.