news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 1 сентября 2025 18:56

В Бугульме возобновил работу местный автовокзал

Читайте нас в
Телеграм

После длительного перерыва в Бугульме вновь начал работу автовокзал. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Решение о его запуске было принято полтора месяца назад на рабочих совещаниях с собственниками здания. За это время на территории объекта обновили асфальтовое покрытие.

«Открыты кассы, и в ближайшие дни приведут в порядок место ожидания для пассажиров – здесь работы затянулись из-за дождей», – сообщил руководитель Бугульминского района Дамир Фаттахов.

Он также отметил, что к существующим направлениям необходимо активнее добавлять новые, чтобы из Бугульмы можно было уехать во все крупные города Татарстана.

Фотографии предоставлены пресс-службой Бугульминского района

#Бугульма
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
МЧС: В аэропорту Казани режим «Ковер» снят

МЧС: В аэропорту Казани режим «Ковер» снят

1 сентября 2025
В Казани временно отключат горячую воду в домах, присоединенных к «Татэнерго»

В Казани временно отключат горячую воду в домах, присоединенных к «Татэнерго»

31 августа 2025