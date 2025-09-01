В Бугульме возобновил работу местный автовокзал

После длительного перерыва в Бугульме вновь начал работу автовокзал. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Решение о его запуске было принято полтора месяца назад на рабочих совещаниях с собственниками здания. За это время на территории объекта обновили асфальтовое покрытие.

«Открыты кассы, и в ближайшие дни приведут в порядок место ожидания для пассажиров – здесь работы затянулись из-за дождей», – сообщил руководитель Бугульминского района Дамир Фаттахов.

Он также отметил, что к существующим направлениям необходимо активнее добавлять новые, чтобы из Бугульмы можно было уехать во все крупные города Татарстана.

Фотографии предоставлены пресс-службой Бугульминского района