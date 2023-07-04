В Бугульме возле городского водоема благоустроят сквер с каскадом фонтанов

В этом году Бугульма завершает реализацию проекта по благоустройству территории, прилегающей к городскому водоему по улице Мусы Джалиля. На данный момент реализуется третья очередь проекта.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Бугульминского района, в этом году обновляется территория сквера с каскадом фонтанов. Также в планах обустроить пирс на территории водоема.

Помимо этого, будут установлены малые архитектурные формы, выполнено озеленение и благоустройство. Завершение работ намечено на осень этого года.

Объект одержал победу в 2020 году в федеральном конкурсе «Малые города и исторические поселения». Сумма гранта в 2021 году составила 80 млн рублей, из республиканского бюджета было направлено еще 27,6 млн. В прошлом году в рамках второй очереди было освоено 55 млн рублей. В этом году работы обойдутся в 31 млн рублей.

В течение предыдущих двух лет была благоустроена территория за Домом техники и на правом берегу центрального водоема. Проводились общественные обсуждения, совместно с жителями было проработано функциональное насыщение территории.

Создана экстрим-зона с бетонным боулом для катания на скейтах и самокатах. Ежедневно на этом объекте собираются любители экстремального катания.

За Домом техники предусмотрены зоны летнего кинотеатра с лежаками и воркаута. За территорией МФЦ располагается зона стритбола с мягким каучуковым покрытием. На водной глади центрального водоема установлен понтонный фонтан.

«Вместе с горожанами, архитекторами и строителями мы занимались этим проектом поэтапно в течение трех лет. Привлекли колоссальные средства из федерального бюджета. Появились новые общественные пространства для людей разных возрастов и интересов. Теперь это локальный центр притяжения наших бугульминцев — с огромным культурным, историческим и природным потенциалом!» — сказал глава Бугульминского района Линар Закиров.

Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ.