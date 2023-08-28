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Происшествия 28 августа 2023 17:17

В Бугульме возбудили уголовное дело после травмирования мальчика на детской площадке

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Уголовное дело возбуждено в Бугульме после того, как на мальчика упал игровой элемент детской площадки, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, 5 августа на 8-летнего мальчика, который играл на площадке, упал детский игровой комплекс «Вертолет».

В итоге ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и сейчас проходит лечение.

Уголовное дело было возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, подчеркнули в СК.

#Бугульма
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