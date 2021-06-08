В Бугульме возбудили дело после того, как ребенка убило жесткой сцепкой для грузовиков

Следком возбудил уголовное дело после того, как ребенка убило жесткой сцепкой для грузовиков в Бугульме. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, 4 июня около половины четвертого дня инструктор по вождению одной из автошкол Бугульмы привез к себе на работу своего 4-летнего сына из детского сада, потому что его не с кем было оставить дома.

Мужчина решил помыть служебную машину, после чего пошел переодеваться. Все это время ребенок оставался на улице. В какой-то момент инструктор услышал громкий шум с улицы и побежал туда. Выйдя на улицу, он увидел, что на его сына упала жесткая сцепка для грузовиков.

Ребенка доставили в больницу, но тот тем не менее скончался от полученных тавм грудной клетки, живота и разрыва внутренних органов.

По предварительной версии, сцепка упала со стены из-за разрушения кирпичной кладки гаража. В качестве подозреваемого задержали замдиректора по администротивно-хозяйственной части автошколы. В скором времени следствие обратится в суд, чтобы заключить его под стражу. Расследование дела продолжается.