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Происшествия 5 августа 2025 15:37

В Бугульме возбудили дело после гибели подростка после падения с самоката

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В Бугульме следователи возбудили уголовное дело после гибели подростка, получившего травму во время езды на электросамокате. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее мы рассказывали, что накануне парень катался на электросамокате. Во время движения он влетел в металлический столб декорации.

Подростка госпитализировали с травмами, от которых сегодня утром он скончался.

Следователями возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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