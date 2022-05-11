В Бугульме вернули холодную воду в дома после ночного порыва трубы

Сегодня в 11.45 в Бугульме завершились аварийно-восстановительные работы на улице Михаила Калинина, где этой ночью прорвало трубу. Из-за аварии без холодной воды остались около 22 тысяч жителей города.

В данный момент водоснабжение в жилые дома восстановлено. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал о ночном прорыве трубы в Бугульме. Без холодной воды остались 254 многоквартирных и 50 частных домов, а также 10 школ, 15 детских садов, инфекционная больница.