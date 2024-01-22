В Бугульме в течение недели устранят последствия аномальных погодных явлений

За последнюю неделю в Бугульме выпало более 100% месячной нормы осадков. Ситуацию усугубили метели, сильные порывы ветра и снежные заносы. На деловом понедельнике руководитель исполкома города Михаил Конков сообщил, что последствия аномальных погодных явлений устранят в течение недели.

Подрядная организация, занимающаяся содержанием города, в эти дни работает в авральном режиме. В ее распоряжении имеются 17 единиц техники: четыре комбинированные дорожные машины, три грейдера, четыре МТЗ с роторными установками, один фронтальный погрузчик, четыре минипогрузчика на тротуары и общественные пространства, один лаповый погрузчик.

Минувшей ночью в городе восемь машин участвовали в расчистке центральных улиц. Сегодня дорожная служба перешла к расчистке частного сектора и второстепенных улиц. Особое внимание будет уделено очистке тротуаров, подходам к тротуарам, перекресткам видимости, дворовым территориям — для безопасности движения транспорта и пешеходов. Со среды запланирован вывоз снега на полигон.

«Уборка города с одной стороны — системная, плановая. С другой — ее масштабы после прошедшей недели увеличились в разы. Отработка вопросов городского благоустройства идет в первую очередь на сложных участках, опасных для пешеходов и автомобилистов. Такие места определяют специалисты при объезде улиц и по комментариям жителей в соцсетях. Сегодня наша подрядная организация делает всё возможное для скорейшего устранения последствий аномальных погодных явлений», — подчеркнул Михаил Конков.