В Бугульме в День защиты детей откроется фотовыставка «Новая жизнь»

В Международный день защиты детей в бугульминском парке культуры и отдыха на улице Ленина состоится открытие выставки с фотографиями новорожденных малышей и их мам. Инициатором события выступил Женсовет Бугульминского муниципального района.

«Для общего обозрения будут выставлены фотографии мам с малышами, которые едва появились на свет. Некоторые еще до сих пор находятся в родильном доме», — рассказали «Татар-информу» в организации.

Фотограф от общественной организации стал первым из посторонних, увидевшим малышей.

«Мы назвали нашу выставку „Новая жизнь“, — рассказала председатель Женсовета Бугульминского муниципального района Марина Солдатова. — Хотим продолжить дружеские отношения с семьями, которые дали согласие на фото. Эти малыши станут символами замечательного лета, которое только-только начинается».

Есть в фотовыставке и сюжетные портреты тех, кто помогает в рождении новой жизни. Это врачи-неонатологи, акушерки, медицинские сестры. Хорошая оптика фотографа позволила издалека запечатлеть процесс появления малыша на свет посредством кесарева сечения.

Фотографии, распечатанные в большом формате, после выставки в общественном пространстве переберутся в местный ЗАГС, где станут украшением постоянно действующей выставки.