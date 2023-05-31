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В Бугульме в День защиты детей откроется фотовыставка «Новая жизнь»
В Международный день защиты детей в бугульминском парке культуры и отдыха на улице Ленина состоится открытие выставки с фотографиями новорожденных малышей и их мам. Инициатором события выступил Женсовет Бугульминского муниципального района.
«Для общего обозрения будут выставлены фотографии мам с малышами, которые едва появились на свет. Некоторые еще до сих пор находятся в родильном доме», — рассказали «Татар-информу» в организации.
Фотограф от общественной организации стал первым из посторонних, увидевшим малышей.
«Мы назвали нашу выставку „Новая жизнь“, — рассказала председатель Женсовета Бугульминского муниципального района Марина Солдатова. — Хотим продолжить дружеские отношения с семьями, которые дали согласие на фото. Эти малыши станут символами замечательного лета, которое только-только начинается».
Есть в фотовыставке и сюжетные портреты тех, кто помогает в рождении новой жизни. Это врачи-неонатологи, акушерки, медицинские сестры. Хорошая оптика фотографа позволила издалека запечатлеть процесс появления малыша на свет посредством кесарева сечения.
Фотографии, распечатанные в большом формате, после выставки в общественном пространстве переберутся в местный ЗАГС, где станут украшением постоянно действующей выставки.
Фото: Женсовет Бугульминского муниципального района.
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