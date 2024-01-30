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В Бугульме в День снятия блокады росгвардеец рассказал школьникам о мужестве ленинградцев
В гБугульме педагоги муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования дворец школьников провели для детей акцию «Блокадный хлеб - символ жизни и надежды», посвящённую 80-летию снятия блокады Ленинграда.
В числе прочих в акции принял участие сотрудник территориального отдела вневедомственной охраны Росгвардии лейтенант полиции Валиев Динар.
Педагоги рассказали школьникам о силе духа и отваге, которые на протяжении 872 дней блокады проявляли жители и защитники города на Неве. Отдельно поведали о детях, которых война лишила детства, заставила повзрослеть намного раньше и бороться за выживание наравне со взрослыми. Было отмечено, что в момент замыкания блокадного кольца в городе оставалось 400 тысяч детей разных возрастов.
«125 граммов - именно такая минимальная норма выдачи хлеба на человека в день была установлена в самый трудный период блокады Ленинграда. Мужество ленинградцев, доблесть защитников города должны навсегда остаться в памяти поколений, как символ стойкости и самоотверженности», – подчеркнул старший лейтенант полиции Валиев Динар.
Итогом акции стала выдача кусочка блокадного хлеба, чтобы ребята смогли представить, насколько нелегко было жителям осаждённого города.
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