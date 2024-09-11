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В Бугульме учебный самолет университета авиации выкатился за пределы взлетной полосы
Самолет Cessna-172S, принадлежащий Санкт-Петербургскому государственному университету гражданской авиации, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) на аэродроме Бугульма. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Инцидент произошел сегодня в районе 5 утра. По данным ведомства, учебный самолет Cesna при посадке в аэропорту Бугульмы выкатился за пределы взлетной полосы на 100 метров. Пилот и ученик не пострадали, воздушное судно получило технические повреждения.
«Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования», – добавили в ведомстве.
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