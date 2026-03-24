news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 24 марта 2026 23:10

В Бугульме участник спецоперации провел экоурок для дошкольников

Читайте нас в
Телеграм
Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

В детском саду 19 «Милэшкэй» Бугульмы состоялся экологический урок для воспитанников старшей и средней групп. Занятие провел участник специальной военной операции Игорь Егоров, который в настоящее время работает старшим специалистом Юго-Восточного управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ, сообщает пресс-служба ведомства.

Целью урока было формирование экологической грамотности у детей дошкольного возраста. Игорь Егоров рассказал маленьким слушателям о важности бережного отношения к природе родного края. Он назвал некоторых представителей флоры и фауны Татарстана, и объяснил, почему необходимо сохранять чистоту окружающей среды. Для детей были подготовлены викторины и загадки, где каждый смог примерить на себя роль юного защитника природы. Они приняли активное участие в интерактивной части урока.

Для Игоря Егорова эта встреча с детьми стала шестым по счету экоуроком. В 2022 году он добровольно ушел на фронт, а после возвращения вернулся на работу в Министерство экологии РТ. Трудоустройство ветерана стало возможным благодаря республиканской программе «Батырлар. Герои Татарстана». Его наставником в рамках программы выступает министр экологии и природных ресурсов РТ Азат Зиганшин.

Подобные экологические уроки ведомство проводит на регулярной основе. Мероприятия должны способствовать воспитанию у подрастающего поколения ответственного и бережного отношения к природе, что соответствует ключевым задачам национального проекта «Экологическое благополучие».

#спецоперация #национальные проекты #экоурок #Батырлар. Герои Татарстана
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров