В Бугульме торжественно проводили добровольцев в зону спецоперации

Светдана Андреева

В Бугульме у военного комиссариата сегодня в торжественной обстановке проводили шестерых земляков, решивших отправиться для несения военной службы по контракту в зону специальной военной операции на Украине.

С напутственными словами к бойцам обратились военный комиссар Бугульмы Рафаэль Миннетдинов, представители администрации района и священнослужители. Родные и близкие добровольцев желали им скорого возвращения домой живыми и здоровыми. Прощающиеся не сдерживали эмоций и скрепляли свои слова объятьями и рукопожатиями.

В сопровождении участника боевых действий, командира танка Андрея, группа добровольцев отправилась на пункт сбора. Следующим этапом станет боевое слаживание, которое продлится несколько месяцев и будет организовано в учебной части на территории соседнего региона.

Родным военнослужащих будет оказана поддержка со стороны руководства Бугульмы. Это единовременные выплаты на каждого ребенка по 20 тыс. рублей, возможность посещения кружковых занятий на бесплатной основе, путевки в пришкольные и детские оздоровительные лагеря и ряд других мер.

Материал подготовлен при участии Светланы Андреевой.