В Бугульме суд закрыл кафе «Дружба Халяль» из-за кишечной палочки

В Бугульме суд приостановил на 15 суток деятельность кафе «Дружба Халяль» на улице Ленина. В отобранных пробах и смывах была обнаружена кишечная палочка. Об этом сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Во время проверки сотрудники ведомства выяснили, что в кафе нарушен режим мытья кухонной посуды и температурный режим при хранении салатов. Кроме того, отсутствуют дезинфицирующие средства, а блюда готовят из продуктов без маркировки. С реализации были сняты четыре партии продуктов общим весом 14 килограммов.

На владельца кафе были составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности. Помещения опечатаны.