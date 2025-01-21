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Происшествия 21 января 2025 14:17

В Бугульме суд взыскал с автокомпании почти 300 тыс за расторгнутый договор купли-продажи

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Бугульминский суд взыскал с автокомпании 290 тысяч рублей за расторгнутый договор купли-продажи.

Выяснилось, что при оформлении договора купли-продажи автомобиля между жителем Бугульмы и компанией «Д.С.Авто» был заключен договор о предоставлении независимой гарантии.

Мужчина перечислил 184 тысячи рублей на счет компании, однако фирма решила отказаться от исполнения договора и расторгнуть его. Тогда мужчина обратился с иском в суд.

Суд удовлетворил его требования о взыскании суммы, уплаченной по договору, компенсации морального вреда и штрафа.

Как сообщает Роспотребнадзор по РТ, решение суда вступило в законную силу.

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