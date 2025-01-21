Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Бугульме суд взыскал с автокомпании почти 300 тыс за расторгнутый договор купли-продажи
Бугульминский суд взыскал с автокомпании 290 тысяч рублей за расторгнутый договор купли-продажи.
Выяснилось, что при оформлении договора купли-продажи автомобиля между жителем Бугульмы и компанией «Д.С.Авто» был заключен договор о предоставлении независимой гарантии.
Мужчина перечислил 184 тысячи рублей на счет компании, однако фирма решила отказаться от исполнения договора и расторгнуть его. Тогда мужчина обратился с иском в суд.
Суд удовлетворил его требования о взыскании суммы, уплаченной по договору, компенсации морального вреда и штрафа.
Как сообщает Роспотребнадзор по РТ, решение суда вступило в законную силу.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников