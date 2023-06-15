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В Бугульме спасли мужчину, едва не погибшего на пожаре из-за неосторожности при курении
Сообщение о пожаре квартиры в пятиэтажке в Бугульме поступило сегодня днем на единый номер вызова экстренных служб 112. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Прибыв на место, пожарные установили, что на улице Ярослава Гашека в Бугульме загорелся матрац на первом этаже пятиэтажки.
Площадь пожара составила 1 кв.м.
С помощью специальной маски по лестничному маршу из горящей квартиры пожарные спасли 45-летнего мужчину.
По предварительной информации, причиной пожара стала неосторожность при курении.
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