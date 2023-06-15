В Бугульме спасли мужчину, едва не погибшего на пожаре из-за неосторожности при курении

Сообщение о пожаре квартиры в пятиэтажке в Бугульме поступило сегодня днем на единый номер вызова экстренных служб 112. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибыв на место, пожарные установили, что на улице Ярослава Гашека в Бугульме загорелся матрац на первом этаже пятиэтажки.

Площадь пожара составила 1 кв.м.

С помощью специальной маски по лестничному маршу из горящей квартиры пожарные спасли 45-летнего мужчину.

По предварительной информации, причиной пожара стала неосторожность при курении.