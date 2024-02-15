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В Бугульме сотрудник завода, по вине которого пострадал рабочий, пойдет под суд
начальник бетоносмесительного участка одного из заводов Бугульмы предстанет перед судом по обвинению в нарушении требований охраны труда, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следствия, в апреле 2023 года обвиняемый допустил к работе на самоходной электротележке 38-летнего моториста бетоносмесительных установок, который состоял на учете у психиатра, не прошел психиатрического освидетельствования и не имел необходимых средств индивидуальной защиты.
Из-за отсутствия кресла оператора рабочий был вынужден управлять тележкой, двигаясь по ее ходу, из-за чего края его брюк затянуло колесом. Упав, мужчина ударился головой, после чего электротележка переехала ногу. В результате был причинен тяжкий вред здоровью рабочего.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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