В Бугульме сотрудник завода, по вине которого пострадал рабочий, пойдет под суд

начальник бетоносмесительного участка одного из заводов Бугульмы предстанет перед судом по обвинению в нарушении требований охраны труда, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в апреле 2023 года обвиняемый допустил к работе на самоходной электротележке 38-летнего моториста бетоносмесительных установок, который состоял на учете у психиатра, не прошел психиатрического освидетельствования и не имел необходимых средств индивидуальной защиты.

Из-за отсутствия кресла оператора рабочий был вынужден управлять тележкой, двигаясь по ее ходу, из-за чего края его брюк затянуло колесом. Упав, мужчина ударился головой, после чего электротележка переехала ногу. В результате был причинен тяжкий вред здоровью рабочего.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.