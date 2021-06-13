В Бугульме открылся первый районный Центр бокса

В Бугульме, в спортивном зале Дворца молодежи, открылся первый Центр бокса Федерации кикбоксинга Бугульминского района РТ. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Центр рассчитан на разные возрастные категории начиная с четырех лет. Здесь уже занимаются как еще совсем юные начинающие, так и профессиональные спортсмены.

Тренировать спортсменов будут кандидат в мастера спорта по боксу Руслан Зарипов и судья первой категории, старший тренер Татарстана Роман Фирсов.

Гостями церемонии открытия стали президент Федерации бокса Республики Татарстан и заместитель генерального секретаря Федерации бокса России Сергей Игнатьев, руководитель исполкома Бугульминского района Артур Гершиков, исполнительный директор федерации муниципалитета Сергей Кожеватов, а также другие официальные лица.

Сергей Игнатьев выразил уверенность, что этот зал станет отличным подспорьем для развития бокса в Бугульме.

«Пусть здесь соревнуются лучшие спортсмены, пусть всегда будут только квалифицированные тренеры. Искренне желаю всем спортсменам успехов и ярких побед», — отметил президент Федерации бокса Республики Татарстан.