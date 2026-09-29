В Бугульме состоялась очередная отправка мужчин на военную службу по контракту

Фото предоставлено Светланой Андреевой

В военном комиссариате Бугульминского района состоялась очередная отправка мужчин на военную службу по контракту. Житель Самарской области направился на комплектование воинской части Южного военного округа, житель Пермского края и бугульминец – в воинскую часть Центрального военного округа.

Перед отправкой мужчины получили подарки от работника взрослой городской поликлиники Рано Чупиной. Среди них – мусульманский молитвенный коврик, свечи, спички и молитва «Защита для воина». Подарки передали представители духовенства Баязит хазрат и отец Евгений.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Презенты военнослужащим также вручил руководитель Бугульминского местного отделения ДОСААФ, ветеран боевых действий и участник СВО в составе добровольческого отряда «Барс» Александр Лаврентьев.

Военный комиссар Рафаэль Миннетдинов передал мужчинам письма от юных бугульминцев с пожеланиями скорейшего возвращения домой с победой.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Следующая отправка граждан на военную службу по контракту запланирована на 2 октября.