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СВО 29 сентября 2026 10:45

В Бугульме состоялась очередная отправка мужчин на военную службу по контракту

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В Бугульме состоялась очередная отправка мужчин на военную службу по контракту
Фото предоставлено Светланой Андреевой

В военном комиссариате Бугульминского района состоялась очередная отправка мужчин на военную службу по контракту. Житель Самарской области направился на комплектование воинской части Южного военного округа, житель Пермского края и бугульминец – в воинскую часть Центрального военного округа.

Перед отправкой мужчины получили подарки от работника взрослой городской поликлиники Рано Чупиной. Среди них – мусульманский молитвенный коврик, свечи, спички и молитва «Защита для воина». Подарки передали представители духовенства Баязит хазрат и отец Евгений.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Презенты военнослужащим также вручил руководитель Бугульминского местного отделения ДОСААФ, ветеран боевых действий и участник СВО в составе добровольческого отряда «Барс» Александр Лаврентьев.

Военный комиссар Рафаэль Миннетдинов передал мужчинам письма от юных бугульминцев с пожеланиями скорейшего возвращения домой с победой.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Следующая отправка граждан на военную службу по контракту запланирована на 2 октября.

Материал подготовлен при участии Светланы Андреевой.

#СВО
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