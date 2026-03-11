В Бугульме состоялась очередная отправка контрактников на военную службу

Ранним утром в военном комиссариате Бугульмы прошла торжественная отправка граждан, заключивших контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Четверо мужчин приняли решение встать на защиту Родины и отправились к месту дальнейшей службы.

География добровольцев вновь подтверждает, что Бугульма становится важным сборным пунктом для жителей разных регионов страны. Один из контрактников – житель Ульяновска – убыл для комплектования войсковой части Центрального военного округа. Еще трое отправились в Казань для прохождения собеседования, после чего планируют пополнить ряды Африканского корпуса. Среди них – жители Калининграда, Пермского края и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В торжественной церемонии приняли участие представители духовенства, образовательных учреждений и молодежных организаций. С напутственными словами к будущим военнослужащим обратились протоиерей Евгений Романов и имам-хатыб Баязит Раупов. Они пожелали бойцам крепости духа, веры и благополучного возвращения домой.

Слова поддержки прозвучали и от директора кадетской школы-интерната имени Героя Советского Союза Газинура Гафиатуллина Александра Крайнова. Вместе с юнармейцами – учащимися кадетской школы – он поблагодарил добровольцев за принятое решение служить Родине.

Начальник отделения военного комиссариата Ленар Хусаинов вручил будущим защитникам письма от юных бугульминцев. В своих посланиях дети пожелали военнослужащим удачной службы, мужества и скорейшего возвращения домой.

Следующая отправка граждан, заключивших контракт с Министерством обороны Российской Федерации, запланирована на понедельник, 16 марта.

2026 год в Республике Татарстан объявлен Годом воинской и трудовой доблести. С 1 января выплаты для граждан, желающих заключить контракт с Министерством обороны РФ, увеличены до 2,9 млн рублей – это одна из самых высоких сумм в стране. Из них 2,5 млн рублей выделяется из бюджета республики, еще 400 тыс. рублей – из средств Министерства обороны. В Татарстане действует почти 3 тыс. мер поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей.

Узнать больше о подписании контракта с Министерством обороны РФ в Республике Татарстан, о дополнительных премиях, льготах и выплатах можно на сайте heroes-tatarstan.ru. Также можно также обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221 44 52. Жителям других регионов нужно позвонить по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.

Материал подготовлен при участии Светланы Андреевой