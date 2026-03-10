В Бугульме семьям участников СВО передали государственные награды

Фото предоставлено Натальей Паниной

В Бугульме на территории военного комиссариата состоялась памятная церемония передачи государственных наград семьям военнослужащих, погибших при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Мероприятие прошло в зале боевой славы «Память». В церемонии приняли участие представители общественных организаций, духовенства, ветераны боевых действий, юнармейцы, а также родные и близкие бугульминцев, с честью выполнивших свой воинский долг, встав на защиту Родины. Среди почетных гостей были военный комиссар Бугульмы Рафаэль Миннетдинов, священник отец Евгений Романов и имам Баязит хазрат Раупов.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденами Мужества (посмертно) были награждены трое военнослужащих.

Орден Мужества передали семье рядового Константина Боровикова. Награду получили его сыновья Андрей и Илья, дочери Снежана и Елизавета, а также супруга Татьяна Михайловна.

Сержант Денис Горшенин также был удостоен ордена Мужества посмертно. Награду вручили его дочери Анастасии и маме Татьяне Владимировне.

Орден Мужества (посмертно) получил и гвардии рядовой Александр Чернышов. Государственную награду передали его маме Ольге Михайловне.

В ходе церемонии были вручены и боевые награды гвардии младшего сержанта Алексея Юрьевича Алексеева. Он участвовал в специальной военной операции с осени 2022 года и в настоящее время числится без вести пропавшим.

Военнослужащий был награжден медалью «За боевые отличия», медалью «За укрепление боевого содружества», а также медалью «Участник специальной военной операции». Награды передали его супруге Гульназ Жаудатовне, маме Елене Петровне и отцу Юрию Кузьмичу.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. Участники церемонии подчеркнули, что подвиг защитников Родины навсегда останется в памяти земляков, а их имена будут служить примером мужества, верности воинскому долгу и любви к Отечеству.