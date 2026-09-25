В Бугульме сегодня начали отопительный сезон

Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ

В Бугульме сегодня, 25 сентября, официально стартовал отопительный сезон. В этом году подачу тепла в городе начали раньше обычного – соответствующее решение приняли городские власти.

По нормативной практике отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха держится ниже +8 градусов в течение пяти суток подряд. После запуска системы тепло в первую очередь поступает в социальные объекты – школы, детские сады, больницы и другие учреждения. Затем теплоноситель начнут подавать в жилые дома, а после этого подключат промышленные предприятия.

Управляющим компаниям и поставщикам тепла потребуется около двух недель, чтобы вывести температуру воды в радиаторах на нормативные показатели. На случай возможных нештатных ситуаций в городе сформированы аварийно-восстановительные бригады.

Жителям рекомендуют заранее проверить состояние батарей и запорной арматуры в квартирах и убедиться, что нет протечек. Если после завершения пусковых мероприятий радиатор или стояк останется холодным, необходимо обратиться в управляющую компанию. Специалисты должны устранить воздушные пробки, открыть задвижки и отрегулировать внутридомовую систему отопления.

Подключение жилых домов и социальных объектов к теплу будет находиться на контроле отдела ЖКХ Исполнительного комитета района.

По вопросам подачи отопления жители могут обратиться на горячую линию Департамента ЖКХ: 8 (85594) 4-13-27.

Также работают телефоны:

аварийно-диспетчерской службы по вопросам отопления в квартирах – 8 (85594) 9-18-00;

диспетчерской службы «Бугульминского ПТС» – 8 (85594) 4-52-29. Сюда следует обращаться при порывах на сетях или отсутствии отопления сразу в нескольких домах;

дополнительные линии – 8 (85594) 4-35-41, 8 (85594) 3-90-13, доб. 123.

В прошлом году отопительный сезон в Бугульме начался 23 сентября. В 2024 году тепло начали подавать 1 октября, в 2023-м – 4 октября, в 2022-м – 26 сентября, в 2021-м – 15 сентября, в 2020-м – 16 сентября, а в 2019 году – 17 сентября.