В Бугульме с начала года заработная плата выросла на 15 процентов

С начала 2023 года средняя заработная плата в Бугульминском районе выросла на 15% и составила 56 821,2 рубля. На совещании в мэрии Бугульмы подвели предварительные итоги первого полугодия.

В муниципальном районе отмечено снижение уровня безработицы. Его показатель составляет 0,23%. Тем, кто находится в поисках работы, есть что предложить. На июнь 2023 года на 140 безработных граждан есть 972 свободные вакансии.

Продолжает расти численность населения, занятого в сфере малого и среднего предпринимательства. В настоящее время она составляет более 15,5 тыс. человек.

Кроме того, более 5,5 тыс. человек считаются самозанятыми и уплачивают налог на профессиональный доход.

Объем произведенной продукции и оказанных услуг в разных отраслях за пять месяцев составил более 33,5 млрд рублей. Лидирующую позицию традиционно занимает сфера промышленности — ее оборот за это время оценочно составил 10 млрд рублей. 1,9 млрд рублей за I квартал инвестировал бизнес в крупные и средние предприятия.

Крупные инвестиционные проекты, реализуемые на территории района, — это строительство элеваторного комплекса «Август-Агро», расширение деятельности токаревской птицефабрики, строительство молочного комплекса «Северная нива Татарстан».

Индекс производства продукции сельского хозяйства за четыре месяца 2023 года составил 73,1 %. Валовая продукция сельского хозяйства составляет 362,5 млн рублей. Денежная выручка — 380 млн рублей.

Глава Бугульминского района Линар Закиров отметил, что перед муниципалитетом стоит задача максимально эффективно участвовать в федеральных и республиканских госпрограммах. Особо была отмечена необходимость повышения эффективности промышленного сектора, обеспечения роста заработной платы, дальнейшего сокращения безработицы и улучшения инвестиционного климата.