В Бугульме с 1 сентября снова начнет работать автовокзал

Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ

С 1 сентября в Бугульме возобновит работу здание автовокзала. Об этом сообщил руководитель исполнительного комитета района Дамир Фаттахов. Решение об открытии принято по итогам серии рабочих совещаний с собственниками объекта.

«Мне важно запустить работу автовокзала к началу нового учебного года, к началу холодов, чтобы пассажиры могли ожидать посадки в автобус в комфортных условиях. Держу вопрос на контроле», – подчеркнул Фаттахов.

Возобновление работы автовокзала — долгожданное событие для многих бугульминцев, особенно в преддверии осени, когда возрастает нагрузка на общественный транспорт.