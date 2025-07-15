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Общество 15 июля 2025 20:12

В Бугульме с 1 сентября снова начнет работать автовокзал

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В Бугульме с 1 сентября снова начнет работать автовокзал
Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ

С 1 сентября в Бугульме возобновит работу здание автовокзала. Об этом сообщил руководитель исполнительного комитета района Дамир Фаттахов. Решение об открытии принято по итогам серии рабочих совещаний с собственниками объекта.

«Мне важно запустить работу автовокзала к началу нового учебного года, к началу холодов, чтобы пассажиры могли ожидать посадки в автобус в комфортных условиях. Держу вопрос на контроле», – подчеркнул Фаттахов.

Возобновление работы автовокзала — долгожданное событие для многих бугульминцев, особенно в преддверии осени, когда возрастает нагрузка на общественный транспорт.

#Транспорт
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