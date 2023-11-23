В Бугульме реконструируют один из крупнейших кинотеатров юго-востока РТ «Мадагаскар»

Сегодня на заседании градостроительного совета Бугульмы обсудили проекты строительства и реконструкции шести городских объектов, в том числе кинотеатра «Мадагаскар». Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, это один из крупнейших кинотеатров на юго-востоке республики.

Он был открыт в 2014 году, включает в себя 4 зала на 611 мест, а также бар и игровую зону. Сейчас собственники запланировали строительство пристроя — для организации тематических мероприятий. По проекту предусмотрена организация дополнительных парковочных мест.

В заседании в формате онлайн приняли участие ведущие российские архитекторы Константин Сариев и Алина Кушнир, а также местные специалисты — руководитель проектной организации Ильдар Минушев, главный архитектор отдела института «ТатНИПИнефть» Ольга Санкова, представители администрации, сетевых организаций, собственники объектов и проектировщики. Модератором совещания выступил советник главы по вопросам архитектуры Артем Цокур.

«Объекты, которые мы сегодня рассматриваем, разного масштаба. По каждому нам важно получить обратную связь. Мы должны учитывать все социальные потребности жителей города — для создания благоприятной городской среды», — отметил глава Бугульминского района Линар Закиров.

Также был рассмотрен проект реконструкции клинико-диагностического центра по ул. Гафиатуллина. Здесь планируется строительство пристроя.

По ул. Г. Успенского, 49 в планах строительство магазина общей площадью 115 кв. метров. Фасадное решение проработано с учетом характера существующей окружающей застройки. По ул. Ленина, 125а запланирована реконструкция торгового комплекса. Также градостроительному совету были представлены проекты реконструкции двух магазинов — по ул. Петровская и Ленина.