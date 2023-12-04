В Бугульме регистрируются случаи заболевания коклюшем

С начала года в Бугульме зарегистрированы 4 случая заболевания коклюшем. Ситуация оценивается как стабильная. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник отдела территориального управления Роспотребнадзора Владислав Долгих. В Татарстане в этом году по сравнению с прошлым заболеваемость выросла в 83 раза.

«Инфекционное заболевание передается воздушно-капельным путем. В группе риска дети до года, дошкольники и школьники. И хоть коклюш — контролируемая инфекция, могут возникнуть опасные осложнения. Причем большая часть болеющих — это непривитые дети», — подчеркнул Владислав Долгих.

С начала этого года в Бугульме зарегистрированы 4 случая заболевания коклюшем. Все дети без вакцинации. 3 ребенка из одной семьи — в возрасте 1, 3 и 6 лет и еще один ребенок 6-летнего возраста.

По словам начальника отдела территориального управления Роспотребнадзора Владислава Долгих, в Бугульминском районе проводится плановая работа Управлением образования и Бугульминской центральной районной больницей по вакцинации детей. Охват среди детей достигает 90%. Именно поэтому ситуация с заболеваемостью коклюшем оценивается как стабильная.

«Важно понимать то, что наиболее тяжелые случаи коклюша, которые приводят к госпитализации, отмечаются почти всегда у детей первых месяцев жизни и на первом году. Поэтому очень важно соблюдать своевременность вакцинации, не откладывать эти важные прививки», — отметил глава района Линар Закиров.