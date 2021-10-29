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Ру Тат
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Происшествия
29 октября 2021  09:08
Полина Шевчук

В Бугульме пьяный водитель насмерть сбил пожилую женщину и скрылся с места ДТП

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ДТП произошло накануне около половины пятого вечера на улице Гафиатуллина в Бугульме.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции, 40-летний нетрезвый водитель за рулем легковушки Geely сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте, и с места ДТП скрылся.

«От полученных травм 75-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Водитель был задержан. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего», - уточнили в ГИБДД РТ.
 

#смертельный наезд #сбил насмерть #ГИБДД РТ
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