В Бугульме проводили очередную группу контрактников для участия в СВО

В Бугульме ранним утром в зале боевой славы «Память», расположенном на территории военного комиссариата города, состоялась торжественная отправка граждан, подписавших контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Четверо мужчин после прохождения мероприятий боевого слаживания направятся в зону специальной военной операции для выполнения служебно-боевых задач.

Среди убывающих – жители Бугульмы, Республики Башкортостан, Нижнего Новгорода и поселка Аксубаево. Они пополнят войсковые части Центрального военного округа. Один из бугульминцев отправился в полк, который комплектовался в сентябре–октябре 2022 года военнослужащими, призванными на военную службу из Республики Татарстан в ходе мобилизации.

В торжественном митинге приняли участие заместитель руководителя исполнительного комитета Бугульминского района Ильгам Сагитов, протоиерей Евгений Романов, имам-хатыб Баязит Раупов, а также другие почетные гости. Руководитель штаба движения «Юнармия» по Бугульминскому району Денис Бобров от имени юнармейцев поблагодарил мужчин за принятое решение и пожелал им удачи.

Военный комиссар Бугульминского района Рафаэль Миннетдинов в завершение мероприятия вручил каждому из убывающих письма от юных жителей города и выразил благодарность за их осознанный выбор служить стране. Он также напомнил о необходимости строгого соблюдения всех инструкций при выполнении приказов, отметив, что это важно как для успешного выполнения поставленных задач, так и для обеспечения общей безопасности.

После церемонии мужчины отправились в Казань, где им предстоит пройти оформление и получить воинские перевозочные документы для дальнейшего убытия в войсковые части.

Следующая отправка граждан, заключивших контракт с Министерством обороны Российской Федерации, из Бугульмы запланирована на 11 марта.

Узнать больше о подписании контракта с Министерством обороны РФ в Республике Татарстан, о дополнительных премиях, льготах и выплатах можно на сайте heroes-tatarstan.ru. Также можно также обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221 44 52. Жителям других регионов нужно позвонить по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.

Материал подготовлен при участии Светланы Андреевой